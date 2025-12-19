Banco del Bienestar va por 41 millones de clientes

Ciudad de México.- El Banco del Bienestar trazó sus metas de crecimiento en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la expectativa de llegar a 41 millones de clientes en 2030.

La institución, que se encarga de la dispersión de programas sociales, planea lograr la meta apoyada de productos de ahorro e inversión, indica el Programa Institucional Banco del Bienestar 2025-2030.

Reconoce retos en el alcance y penetración de los servicios bancarios, cuya falta de infraestructura limita un mejor aprovechamiento del sistema financiero.

"Si bien se ha observado un progreso en infraestructura digital, ya que el acceso a internet alcanzó 75% de los hogares y la posesión de teléfonos inteligentes 83%, para 2024 persisten brechas entre la población beneficiaria de programas sociales: sólo 64% de este grupo cuenta con acceso a internet y 59% tiene un teléfono celular, frente a 78% y 88%, respectivamente, en la población no beneficiaria", se estableció.

El Banco del Bienestar, que a septiembre tenía activos por 175 mil millones de pesos e integra el sistema de banca de desarrollo mexicano, llegó este año a 31 millones de beneficiarios de programas sociales.

Se trata de un crecimiento de 20% en comparación con 2024 y casi cuatro veces más de los 7.9 millones que registró en 2018.

Para ponerlo en perspectiva, BBVA, el principal banco privado del país, finalizó 2024 con un total de 32.4 millones de clientes.

El plan establece que la institución será referente internacional de banca pública con enfoque social para 2045.