Bancos alcanzan ganancias históricas; rebasan los 300 mil mdp

A pesar de la desaceleración que vivió la economía mexicana en 2025, en el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, los bancos que operan en el país alcanzaron ganancias históricas por 304 mil 400 millones de pesos, un crecimiento de 1.10% en términos reales respecto del año previo, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Si bien las ganancias de las instituciones financieras también desaceleraron durante el año, no habían rebasado los 300 mil millones de pesos, de acuerdo con los registros del regulador.

Los datos de la CNBV muestran que la cartera de crédito de los bancos que operan en el país acumuló durante 2025 un total de 8 billones 166 mil 689 millones de pesos, un crecimiento de 2.82% en términos reales respecto del mismo periodo previo.

En tanto, el índice morosidad alcanzó 2.17% del total de la cartera, un crecimiento de 17 puntos base respecto del cierre de 2024.

En tanto, el margen financiero, esto es, la diferencia entre los intereses cobrados a los deudores y los pagados a los ahorradores, alcanzó al cierre de 2025 un total de 916 mil 158 millones de pesos, un incremento de 3.37% en términos anuales.

Según los datos de la CNBV, BBVA México encabezó la lista con 98 mil 946 millones de pesos en utilidades, lo que representó 32.51% del total reportado por los bancos considerados. Esta cifra lo posicionó como la institución con mayor participación en las ganancias del sector bancario mexicano durante el periodo.

En segundo lugar, se ubicó Banorte, que registró 47 mil 380 millones de pesos, equivalentes a 15.57% del total. Con este resultado, Banorte mantuvo su posición como uno de los principales participantes del sistema financiero nacional. Le siguió Santander México, con 32 mil 329 millones de pesos y una participación de 10.62%.

En el siguiente nivel se encontró Inbursa, de Carlos Slim, que reportó ganancias por 22 mil 528 millones de pesos, representando 7.40% del total. Posteriormente, apareció Banamex, con 16 mil 96 millones de pesos y una participación de 5.29%, mientras que Citi México registró 11 mil 314 millones de pesos, equivalentes a 3.72%.

Más abajo, en la lista se ubicaron Scotiabank México, con 10 mil 241 millones de pesos, equivalente a 3.36% de participación, y Banco del Bajío, que alcanzó 9 mil 79 millones de pesos, con una participación de 2.98%.

A continuación se posicionó HSBC México, con ganancias por 7 mil 312 millones de pesos, equivalentes a 2.40% del total. La lista la cerraron Banco Azteca, con 6 mil 855 millones de pesos y 2.25% de participación, y Banregio, que reportó 6 mil 549 millones de pesos, representando 2.15% de las utilidades registradas.