Banxico reduce expectativa de crecimiento económico para 2025

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Ante la debilidad que exhibió la economía nacional en el tercer trimestre del año, Banco de México (Banxico) recortó su expectativa para el crecimiento en su conjunto para 2025 de 0.6% a 0.3%, según el Informe Trimestral que dio a conocer este miércoles.

Con ello, actualizó el intervalo para la variación esperada del producto interno bruto (PIB) en 2025 a uno de entre 0.1% y 0.5% desde el 0.1% y 1.1% que pronosticaba en el reporte anterior.

Para el 2026 no se hizo ningún cambio al conservar el 1.1% con un rango de entre 0.4% y 1.8% contra el previo que era de 0.3% y 1.9%.

Mientras que para 2027 se considera un pronóstico de crecimiento de entre 1.2% y 2.8%, con una estimación puntual de 2%.

Durante la presentación del Informe, la gobernadora del Instituto Central, Victoria Rodríguez Ceja, mencionó que persistió la desaceleración de la actividad económica.

Según el reporte, a lo largo del horizonte de pronóstico se contempla una moderada aceleración en el ritmo de expansión de la economía.

En el reporte se pondera que el consumo privado exhibiría una tendencia al alza, mientras que la inversión se mantendría débil cuando menos hasta el segundo semestre del 2026 ante la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

En el ámbito externo, advirtió que hacia delante el panorama internacional se mantiene complejo y persisten riesgos relevantes.

Mencionó que el cambio de orientación en la política económica de nuestro principal socio comercial podría incidir en el ritmo de expansión de su economía y derivar en una menor demanda externa para México, con afectaciones cuya magnitud, duración y temporalidad siguen siendo inciertas.

De ahí que entre los riesgos que ve Banxico están una intensificación del actual ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en EU, particularmente en lo comercial, o con factores idiosincráticos, y que ello incida adversamente sobre la demanda externa y el gasto en consumo e inversión de nuestro país.

También, que el crecimiento de la economía de Estados Unidos sea menor a lo esperado como consecuencia de factores cíclicos o de las propias políticas implementadas en ese país, en detrimento de la demanda externa que enfrenta México.

Podrían materializarse episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales o internacionales, alertó.

Un escalamiento de diversos conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo podría repercutir adversamente en la economía global en general o en los flujos de comercio internacional en particular.