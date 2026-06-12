BM baja proyección del PIB para 2027

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Ciudad de México.- Debido a que las próximas negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) significan un mayor riesgo de que se frenen las exportaciones y la inversión en México, así como por la carga que representa Petróleos Mexicanos (Pemex) para las finanzas públicas, el Banco Mundial (BM) revisó a la baja su pronóstico para la economía nacional para el próximo año, mientras que mantuvo sin cambio la prevista para 2026.

Al dar a conocer la actualización de sus expectativas económicas globales, el organismo antipobreza consideró no mover su previsión de crecimiento de 1.3% para el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano en el presente año.

Sin embargo, se redujo en 0.1 puntos la proyección correspondiente a 2027, dejándola en 1.7%, de acuerdo con las actualizaciones del organismo que preside Ajay Banga. También incluyó su pronóstico para 2028, año al que le da una posibilidad de crecimiento de 1.9% a México. Lo anterior, debido a que en la próxima renegociación del T-MEC se mantendrá una elevada incertidumbre para México.

Sus perspectivas económicas están determinadas principalmente por la demanda interna y las condiciones del comercio exterior, en particular con respecto a Estados Unidos y la revisión del T-MEC.

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De ahí que se estima que el crecimiento se acelere a 1.3% en 2026 y se fortalezca aún más.

Hace referencia a lo que ha expresado el Fondo Monetario Internacional sobre Pemex, la principal empresa petrolera estatal que se ha convertido en un pasivo contingente significativo para el gobierno.