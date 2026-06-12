BM baja proyección del PIB para 2027
El organismo mantuvo en 1.3% el pronóstico para este año y bajó a 1.7% la del año entrante
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- Debido a que las próximas negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) significan un mayor riesgo de que se frenen las exportaciones y la inversión en México, así como por la carga que representa Petróleos Mexicanos (Pemex) para las finanzas públicas, el Banco Mundial (BM) revisó a la baja su pronóstico para la economía nacional para el próximo año, mientras que mantuvo sin cambio la prevista para 2026.
Al dar a conocer la actualización de sus expectativas económicas globales, el organismo antipobreza consideró no mover su previsión de crecimiento de 1.3% para el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano en el presente año.
Sin embargo, se redujo en 0.1 puntos la proyección correspondiente a 2027, dejándola en 1.7%, de acuerdo con las actualizaciones del organismo que preside Ajay Banga. También incluyó su pronóstico para 2028, año al que le da una posibilidad de crecimiento de 1.9% a México. Lo anterior, debido a que en la próxima renegociación del T-MEC se mantendrá una elevada incertidumbre para México.
Sus perspectivas económicas están determinadas principalmente por la demanda interna y las condiciones del comercio exterior, en particular con respecto a Estados Unidos y la revisión del T-MEC.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De ahí que se estima que el crecimiento se acelere a 1.3% en 2026 y se fortalezca aún más.
Hace referencia a lo que ha expresado el Fondo Monetario Internacional sobre Pemex, la principal empresa petrolera estatal que se ha convertido en un pasivo contingente significativo para el gobierno.
no te pierdas estas noticias
Bolsa Mexicana repunta 3.33% tras seis días a la baja
EFE
El peso mexicano cerró en 17.24 por dólar, beneficiado por optimismo global
Pemex acuerda con UNTPP duplicar pensión a jubilados
El Universal
Se comprometió a modificar el monto máximo
Trump no garantiza el T-MEC
EFE
El presidente de EU puso en duda la renovación del tratado comercial en México y Canadá