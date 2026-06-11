Bolsa Mexicana repunta 3.33% tras seis días a la baja

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este jueves un 3,33 % para romper una racha de seis sesiones consecutivas a la baja, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió a las 66.977,05 unidades, en una jornada con avances en el mundo.

Mercado global y comentarios de Trump

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante el optimismo sobre los comentarios de Donald Trump, quien dijo que próximamente anunciará el momento y lugar de la firma de un acuerdo con Irán y canceló un ataque militar contra ese país", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 3,33 % para cortar una racha de seis sesiones de pérdidas, y se apuntó su mayor ganancia desde el 25 de marzo" cuando registró un avance del 3,67 %.

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Ganancias destacadas en emisoras mexicanas

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias de las emisoras América Móvil (+7,78 %), Cemex (+6,06 %), Banorte (+4,28 %), Grupo México (+4,13 %) y Gentera (+3,95 %).

Siller recordó que este día en la capital mexicana comenzó la Copa Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y "se espera que el impacto en la economía mexicana sea limitado", puesto que en el país latinoamericano solamente se jugarán 13 partidos, al igual que en Canadá, mientras que en Estados Unidos serán 78 encuentros.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento positivo de este jueves el mercado mexicano reporta un -2,35 % en lo que va de junio y en el año registra un avance del 4,15 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 1 % frente al dólar, al cotizar en 17,24 unidades por billete verde, frente a los 17,4 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 254,6 millones de títulos por un importe de 19.113 millones de pesos (unos 1.108 millones de dólares).

De las 671 empresas que cotizaron en la sesión, 370 cerraron con sus precios al alza, 268 registraron pérdidas y 33 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el 10,02 %; del gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el 7,78 %, y de la empresa de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 6,06 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -9,37 %; de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -3,67 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con el 3,28 %.