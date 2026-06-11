Pemex acuerda con UNTPP duplicar pensión a jubilados

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La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) dio a conocer a sus agremiados que Pemex acordó duplicar la pensión a los jubilados y reembolsar descuentos ya realizados, además de regresar los pagos catorcenales.

Sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue consultada por esta situación y al momento de esta nota no ha dado una respuesta.

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De acuerdo con la UNTPP, la petrolera estatal mexicana "se comprometió a modificar lo que ellos calculan como monto máximo de las pensiones jubilatorias, de 67 mil 145 a 134 mil 290 pesos como pensión jubilatoria máxima mensual".El supuesto ajuste que señala la Unión en un comunicado, sería contradictorio a un decreto presidencial publicado en abril pasado el cual indica que ninguna pensión deberá ser mayor a la mitad del salario del titular de la Presidencia de la República que es de casi 140 mil pesos mensuales.La Unión de Técnicos señala que dichos compromisos ahora se encuentran pendientes de cumplirse, pues Pemex estima realizarlos para los primeros 15 días de julio del presente año, cuando, por cierto, ya habrán dejado de efectuarse partidos del Mundial de fútbol en México.-----Pemex dio "un paso atrás", dicen Profesionistas Petroleros"Este paso atrás de Pemex no es un regalo, ni una dádiva, es producto de la lucha política y jurídica de la UNTPP, jubilados y movimientos sociales", dijo la UNTPP y adelantó que mantendrá su lucha contra el desmantelamiento del régimen de jubilaciones y pensiones.La Unión señala que "la propuesta no cambia nada de fondo, es una concesión para ganar tiempo en el contexto político actual, dado que no implica una contrarreforma del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 127 Constitucional, mismo que sigue ordenando que el monto máximo de las pensiones jubilatorias es la mitad de la remuneración presidencial, por lo que, esta supuesta inaplicación temporal de dicha reforma, carece de toda garantía jurídica".Agregó que "el monto de 134 mil 290 pesos no es el 50% de la remuneración presidencial sin importar como se calcule dicha remuneración, ese monto no es otra cosa que el 100% de la remuneración ordinario total líquida mensual neta presidencial, establecida desde el año pasado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026"."Ante la incertidumbre y la posibilidad de que en el futuro puede ser aplicada nuevamente la reforma Constitucional que afecta a miles de jubilados, no debemos bajar la guardia, la única forma de tener certeza jurídica de la inaplicación de la reforma al Artículo 127 Constitucional es resolver el problema de fondo, demostrar jurídicamente que no somos personal de confianza, por lo tanto, la ruta jurídica y política que se ha planteado desde un inicio sigue en pie", señaló ese gremio.