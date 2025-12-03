logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

BM informa que pagos de deuda superan financiamiento en países en desarrollo

El Banco Mundial destaca desafíos con la deuda en países en desarrollo

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 02:28 p.m.
A
BM informa que pagos de deuda superan financiamiento en países en desarrollo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- En los últimos tres años, el pago de la deuda que hicieron los países en desarrollo superó al financiamiento nuevo que recibieron, destacó el Banco Mundial (BM) en un informe que dio a conocer este miércoles.

Tan sólo en 2024 la deuda externa combinada de los países de ingresos medios y bajos alcanzó un máximo histórico de 8.9 billones de dólares, enfatizó

De ahí que advirtió que si bien las tasas de interés van a la baja, el riesgo aún está latente, por lo que no deben apresurarse por contratar más deuda.

Según el organismo, los pagos para afrontar los compromisos relacionados con los pasivos alcanzaron su nivel más alto en 50 años durante el período 2022-2024 en los países en desarrollo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante ese periodo desembolsaron 741 mil millones de dólares más en capital e intereses de su deuda externa que lo que recibieron en nuevo financiamiento, la mayor brecha en al menos 50 años, indicó.

Sin embargo, la mayoría de los países obtuvieron un margen de maniobra para afrontar su deuda el año pasado, cuando el costo del dinero alcanzó su punto máximo y los mercados de bonos se reabrieron.

Esto permitió a muchas naciones evitar el riesgo de impago mediante la reestructuración de su deuda, de acuerdo con el Informe sobre la Deuda Internacional.

El informe muestra que los países en desarrollo reestructuraron 90 mil millones de dólares de deuda externa en 2024, más que en cualquier otro momento desde 2010.

-----Inversionistas en bonos superan cifras en reembolsos de capital e intereses

Por su parte, los inversionistas en bonos inyectaron 80 mil millones de dólares más que lo que recibieron en reembolsos de capital e intereses, lo que ayudó a varios países a completar emisiones de bonos multimillonarias.

En tanto que los fondos tuvieron un alto costo: las tasas de interés rondaban el 10%, aproximadamente el doble que antes de 2020, se indica en el reporte.

Al respecto el economista jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, Indermit Gill, dijo "puede que las condiciones financieras mundiales estén mejorando, pero los países en desarrollo no deben engañarse: no están a salvo".

Alertó que "su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perniciosas. Los responsables de las políticas públicas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra actual para sanear sus finanzas, en lugar de recurrir apresuradamente a los mercados de deuda externa".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

BM informa que pagos de deuda superan financiamiento en países en desarrollo
BM informa que pagos de deuda superan financiamiento en países en desarrollo

BM informa que pagos de deuda superan financiamiento en países en desarrollo

SLP

El Universal

El Banco Mundial destaca desafíos con la deuda en países en desarrollo

Principales marcas de autos reportan sus ventas en noviembre
Principales marcas de autos reportan sus ventas en noviembre

Principales marcas de autos reportan sus ventas en noviembre

SLP

El Universal

Nissan y Stellantis destacan en incremento de ventas, mientras otras marcas retroceden

Modelo destinará 180 mdp para promover consumo moderado de alcohol
Modelo destinará 180 mdp para promover consumo moderado de alcohol

Modelo destinará 180 mdp para promover consumo moderado de alcohol

SLP

El Universal

Grupo Modelo destaca la cerveza como la bebida ideal para la moderación y promueve su consumo responsable.

Economía informal crece 1.9% en segundo trimestre
Economía informal crece 1.9% en segundo trimestre

Economía informal crece 1.9% en segundo trimestre

SLP

El Universal