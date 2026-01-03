BMV sufre mayor caída desde octubre

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana anotó un retroceso del 0.26% en su primera jornada de 2026, con lo que acumuló una pérdida semanal del 2,28, el mayor retroceso desde la segunda semana de octubre de 2025.

Con este movimiento, su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó hasta las 64,141.36 unidades, dejando atrás su más reciente máximo histórico de 65,636.36 unidades, del 26 de diciembre del año 2025.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.52% frente al dólar, al cotizar en 17.91 unidades por billete verde, frente a los 18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró este viernes mixto en el primer día de operaciones del año después de cerrar un 2025 con notables subidas de sus principales índices, sobre todo del tecnológico Nasdaq, que registró un avance anual superior al 20 %.

Al cierre, el Dow Jones subió un 0.66%, hasta 48,382 puntos, y el S&P 500 subió un 0.19%, hasta 6.858; mientras que el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,03 %, hasta 23.235 unidades.

La subida del principal indicador estuvo liderada por el fabricante aeronáutico Boeing, que creció 4,87 por ciento, el gigante de maquinaria pesada Caterpillar, que subió 4,44 %; y el banco de inversión Goldman Sachs, que lo hizo 4,03 %.