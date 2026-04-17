Bolsa mexicana repunta el 1.06% este viernes

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este viernes un 1,06 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), alcanzó los 69.825,94 puntos, con lo que cerró la semana con un retroceso de 0,28 % y rompió una racha de tres semanas con avances.

Rendimiento acumulado y contexto semanal

Con este resultado el IPC de la Bolsa mexicana registró también un avance del 1,77 % en lo que va de abril y se ubica a 2,48 % de su mejor nivel registrado el 11 de febrero pasado cuando anotó 71.601 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, ante el optimismo sobre el posible fin de la guerra", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

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Detalles del mercado mexicano y principales emisoras

En México, añadió la experta, "el IPC de la BMV cerró la semana con una pérdida de 0,28 %, luego de tres semanas de ganancias".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Gentera (-9,59 %), Alsea (-5,7 %), Arca Continental (-4,74 %), Grupo Carso (-3,82 %) y Chedraui (-3,64 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +8,58 %, mientras que en la semana retrocedió un 0,28 %.

"A nivel empresarial, 16 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo. A la baja destacaron Gentera, Alsea y Arca Continental", agregó el especialista.

Variación del peso mexicano y volumen negociado

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,39 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,25 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 374 millones de títulos por un importe de 39.649 millones de pesos (unos 2.289 millones de dólares).

De las 770 firmas que cotizaron en la jornada, 572 terminaron con sus precios al alza, 176 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aseguradora Qualitas (Q), con el 8,39 %, de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 7,37 %; y del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el 6,95 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 2,82 %, de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 2,82 %; y de la firma de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool (LIVEPOL 1), con el 2,61 %.