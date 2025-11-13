Bosco Quinzaños asume la presidencia de la ADI y promete impulsar inversión

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) eligió a Bosco Quinzaños como su nuevo presidente.

El también director general de Grupo Invertierra tiene como meta cerrar la inversión de 15 mil millones de dólares anunciada por los desarrolladores inmobiliarios para este año.

"Se requieren condiciones que incentiven la inversión y fortalezcan la competitividad de México a través de políticas públicas y marcos regulatorios adecuados", enfatizó.

Además, comentó que la ADI coincide con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar un país más equitativo, sostenible y con mayor bienestar social.

Recordó que esta inversión se traduce en más de 355 mil empleos directos e indirectos en 237 proyectos a lo largo del país, que representan 65% del desarrollo inmobiliario nacional.

El nuevo presidente de la Asociación remarcó que la ADI tiene presencia en todo el país siendo una aliada estratégica para el desarrollo de la economía.

Quinzaños aseguró que seguirá trabajando con visión de futuro y compromiso social, fortaleciendo un modelo de crecimiento sustentable que genere bienestar para las personas y prosperidad para México.

Presidente saliente revela los avances realizados durante su gestión

El presidente saliente, Jaime Fasja, ofreció un balance de su gestión e indicó que al iniciar su presidencia en la ADI se trazó dos objetivos principales: fortalecer la presencia de la Asociación a nivel nacional y consolidar la sustentabilidad como eje central de su labor.

"Hoy puedo afirmar que logramos avances concretos en ambos frentes", remarcó.

Fasja precisó que actualmente más del 80% de la inversión de los socios de la ADI se desarrolla fuera de la Ciudad de México, en estados como Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Nayarit y el Estado de México, entre otros.

"Este crecimiento nacional estuvo acompañado de la incorporación de nuevos socios y del fortalecimiento de la relación con autoridades locales y estatales, consolidando a la ADI como un actor con presencia, interlocución y liderazgo en las principales regiones del país", afirmó.

Respecto a la sustentabilidad, indicó que se firmó un convenio con el World Green Building Council para trazar la ruta hacia la neutralidad de carbono en edificaciones, con metas concretas hacia 2030 y 2050.

Además, se creó la Guía ASG de Buenas Prácticas incorporando objetivos específicos en materia de ahorro de energía, uso eficiente del agua, equidad e inclusión, y se estableció un Consejo ASG para dar seguimiento a estos indicadores.

El presidente saliente mencionó que el país atraviesa una etapa de profundos cambios normativos que pueden tener un impacto negativo en el sector inmobiliario.

"Desde la ADI creemos que cualquier transformación del marco jurídico debe implementarse bajo principios de claridad jurídica, equilibrio institucional y promoción de la inversión responsable".

"Nuestra posición ha sido y seguirá siendo propositiva y técnica, aportando información y diálogo constructivo para contribuir a un entorno regulatorio moderno, transparente y seguro", destacó Fasja.