Pierden empleo ocho estados

Ciudad de México.- Como consecuencia de la desaceleración económica, el mercado laboral del país se ha debilitado y, en los primeros 10 meses del año, ocho estados han perdido 39 mil 796 empleos formales, de acuerdo con los datos más recientes de plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Destaca el caso de Sinaloa, donde se eliminaron 16 mil 676 puestos laborales, y siguiendo en orden de importancia Campeche, con 9 mil 166 plazas; Oaxaca, 4 mil 166; Tabasco, 3 mil 498; así como Coahuila, Zacatecas, Veracruz y Guerrero, con la destrucción de 5 mil 688 empleos en conjunto.

A nivel general, de enero a octubre se generaron 550 mil 794 plazas adscritas al instituto, cifra 7.4% inferior a la reportada en el mismo periodo de 2024, siendo el nivel más bajo desde 2020.

Lo anterior preocupa porque, pese al efecto positivo del programa piloto de plataformas digitales, los datos de puestos de trabajo siguen mostrando un deterioro significativo en 2025, por lo que se trata del peor desempeño desde episodios en que la economía atravesó recesiones, resaltó Grupo Financiero Base en un análisis.

Además, hay 15 entidades que registraron importantes reducciones en la generación de empleos en lo que va del año, como es el caso de Nuevo León, donde se han creado 54 mil 522 nuevas plazas, pero son 50 mil menos que las registradas un año antes.

Le sigue Jalisco, con 37 mil 900 plazas generadas hasta octubre, y 21 mil 221 menos que en 2024; así como Guanajuato, con 22 mil 55 puestos creados, pero una caída de 18 mil 355.

Otros casos que destacan por la reducción en la capacidad de generar empleos formales este año respecto a 2024 son Chiapas y Tamaulipas, donde la disminución fue de 11 mil puestos en conjunto. Entre las entidades que registran un incremento en la creación de nuevos empleos destacó la Cdmx.