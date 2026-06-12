Cae la derrama turística

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Ciudad de México.- México captó menos divisas por la llegada de visitantes del extranjero en la antesala del Mundial de Futbol, según indican los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales que el Inegi publicó este jueves.

Los viajeros internacionales dejaron ingresos por 13 mil 259 millones de dólares entre enero y abril, cuando fueron las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Esta cifra significa una disminución de 0.4% frente al mismo periodo del año pasado y es el primer tropiezo desde 2021.

El consultor en economía turística del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina, dijo que esto se debe a la menor llegada de turistas por avión, ya que son los que más gastan en su desplazamiento y estancia en el país.

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Destacó la cancelación de reservaciones por la violencia del 22 de febrero ante la captura y eliminación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio "El Mencho" Oseguera, en Tapalpa, Jalisco.

Los turistas que se internan por avión ingresaron 10 mil 843 millones de dólares entre enero y abril, 3.4% menos que en el mismo lapso de 2025, pero significó 82% de toda la derrama económica que dejaron los visitantes internacionales.

La Agencia Federal de Aviación Civil reportó que el aeropuerto de Cancún, la principal puerta de entrada de los extranjeros, recibió 1.68 millones de pasajeros internacionales entre enero y abril, 3.8% menos que hace un año.

Las terminales de San José del Cabo, Puerto Vallarta, Monterrey, Guanajuato y Tulum también perdieron usuarios del exterior.

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los principales mercados al concentrar 83 por ciento de todos los turistas que llegan por avión, emitieron alertas de viaje a sus ciudadanos tras el tiroteo en Teotihuacán.

Entre enero y abril, los aeropuertos mexicanos captaron 4.69 millones de turistas de EU, 6.1% menos que un año atrás, según la Secretaría de Gobernación.