Canacar advierte sobre posibles bloqueos de campesinos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Ante la amenaza de grupos de campesinos de que volverán a bloquear vialidades, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advirtió que habrá un "caos generalizado" si se concreta la movilización en esta temporada navideña.

"Los grupos que promuevan y ejecuten dichos bloqueos deberán asumir la responsabilidad por las consecuencias económicas, sociales y de seguridad que de ellos se deriven, incluyendo retrasos logísticos, pérdidas millonarias, desabasto de bienes esenciales y daños a la actividad productiva", expuso.

En un comunicado, la Cámara consideró que una "eventual reactivación de bloqueos reviste una especial gravedad, al coincidir con el inicio de las fiestas decembrinas, periodo caracterizado por una alta movilidad de personas y mercancías en todo el territorio nacional".

Sobre todo porque, "la paralización" de las vías de comunicación provocará un "escenario de caos generalizado, con impactos negativos en la seguridad vial, el turismo, el comercio, los servicios y en millones de familias que se verán impedidas de llegar a sus destinos", explicó el organismo que agrupa transportistas de carga.

La Canacar dijo que les preocupa el anuncio de grupos de agricultores y transportistas de reanudar bloqueos en carreteras federales y estatales del país, añadió que esas acciones son ineficaces y están fuera de los cauces institucionales y provocan afectaciones directas a la sociedad, a la economía nacional y al derecho constitucional al libre tránsito.

Pidió a la autoridad salvaguardar las carreteras y autopistas porque todo bloqueo afectará el movimiento de alimentos, medicamentos, combustibles e insumos industriales y, consecuentemente, la cadena de producción.