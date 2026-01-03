China BYD supera a Tesla

Nueva York.- Tesla perdió el título como el fabricante de vehículos eléctricos de mayores ventas en el mundo el viernes, ya que una revuelta de clientes por las políticas de derecha de Elon Musk, la expiración de créditos fiscales en Estados Unidos para los compradores y la fuerte competencia en el extranjero hicieron que las ventas cayeran por segundo año consecutivo.

Tesla informó que entregó 1.64 millones de vehículos en 2025, una disminución del 9% respecto al año anterior.

Su rival chino BYD, que vendió 2.26 millones de vehículos durante el año pasado, es ahora el mayor fabricante de vehículos eléctricos en el mundo.

Es un desarrollo sorprendente para una empresa automotriz cuyo ascenso llegó a parecer imparable, superando a las automóviles tradicionales que contaban con muchos más recursos y ayudando a convertir a Musk en el hombre más rico del mundo. La caída en las ventas se produjo a pesar del impulso de marketing del presidente estadounidense Donald Trump a principios del año pasado, cuando convocó a una conferencia de prensa para elogiar a Musk frente a Teslas alineados en la entrada de la Casa Blanca, y luego anunció que compraría uno, rompiendo el precedente presidencial de no respaldar productos de empresas privadas.

Las ventas de Tesla para el cuarto trimestre del 2025 totalizaron 418.227, quedando por debajo incluso del objetivo reducido de 440.000 que los analistas encuestados por FactSet esperaban recientemente. El total de ventas se vio afectado por la expiración de un crédito fiscal de 7.500 dólares que fue eliminado por el gobierno de Trump a finales de septiembre.

Las acciones de Tesla bajaron un 2,6% y se cotizaron en 438,07 dólares el viernes.