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China responde a EU con sanción recíproca

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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China responde a EU con sanción recíproca
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      Desarrollado por SACS IA

      Beijing, China.- China anunció sanciones contra 10 empresas estadounidenses vinculadas al ámbito militar en respuesta a una reciente medida de EU que impide que algunas compañías tecnológicas chinas destacadas accedan a contratos de defensa.

      El Ministerio de Comercio indicó que las empresas chinas no podrían exportar artículos de "doble uso" a esas 10 compañías, entre las que figuran fabricantes de drones militares y algunas involucradas en la minería de tierras raras. El término "doble uso" se refiere a bienes que pueden tener aplicaciones militares y también no militares.

      El Ministerio señaló que la prohibición de exportación busca tanto salvar la seguridad nacional de China como responder a lo que calificó como la "expansión indebida por parte del gobierno de Estados Unidos de su llamada Lista de Empresas Militares Chinas".

      El Ministerio de Finanzas chino informó que se prohibirá a las entidades gubernamentales comprar productos de 46 firmas estadounidenses, incluidas unidades de Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics.

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      A principios de mes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos agregó varias empresas tecnológicas, entre ellas Alibaba y Baidu, a su lista de firmas que, según afirma, tienen vínculos con el ejército chino. 

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