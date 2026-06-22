logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Baja precio del diésel; Profeco vigila gasolineras

El cumplimiento de estaciones subió a 77.3%; también reportan bajas en canasta básica y jitomate

Por El Universal

Junio 22, 2026 09:14 a.m.
A
Baja precio del diésel; Profeco vigila gasolineras
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que el cumplimiento de las estaciones de servicio con la estrategia para estabilizar el precio del diésel continúa en aumento, al pasar de 31.2% el pasado 10 de mayo a 77.3% al 19 de junio, mientras que el precio promedio nacional del combustible también registró una disminución.

      Durante la presentación del monitoreo semanal de precios, el funcionario señaló que el precio promedio nacional del diésel bajó de 27.73 pesos por litro el 10 de mayo a 27.14 pesos al 19 de junio.

      Indicó que la Profeco mantendrá la vigilancia permanente para verificar el cumplimiento de los acuerdos y detectar posibles abusos en la comercialización del combustible.

      Como parte del monitoreo, destacó una estación de Pemex en Toluca, Estado de México, donde el diésel se vende en 26.90 pesos por litro y con márgenes de ganancia considerados justos. En contraste, exhibió una estación Repsol en La Paz, Estado de México, por ofrecer el combustible en 29.74 pesos por litro, así como una gasolinera de la marca Conoco en Bahía de Banderas, Nayarit, con un margen de ganancia de 2.79 pesos por litro.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En materia alimentaria, Escalante Ruiz resaltó que la mayoría de las cadenas comerciales cumplen con el acuerdo para mantener la canasta básica de 24 productos por debajo de los 910 pesos.

      Señaló que la tienda más económica detectada fue Chedraui UPAEP, en Puebla, con un precio de 764.40 pesos, mientras que la más cara fue HEB Las Fuentes, en Reynosa, Tamaulipas, con 911.60 pesos.

      Respecto al jitomate, el procurador aseguró que las mesas de trabajo impulsadas por el Gobierno de México han comenzado a reflejar resultados positivos.

      Explicó que el precio promedio nacional del jitomate saladet en centrales de abasto descendió hasta 19.51 pesos por kilogramo durante la segunda semana de junio.

      Escalante Ruiz atribuyó esta reducción a la coordinación entre dependencias federales, productores y representantes de la cadena de comercialización, y afirmó que el objetivo es que estos beneficios se traduzcan en una mejora directa para la economía y la calidad de vida de las familias mexicanas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Baja precio del diésel; Profeco vigila gasolineras
      Baja precio del diésel; Profeco vigila gasolineras

      Baja precio del diésel; Profeco vigila gasolineras

      SLP

      El Universal

      El cumplimiento de estaciones subió a 77.3%; también reportan bajas en canasta básica y jitomate

      Bolsa Mexicana cierra a la baja
      Bolsa Mexicana cierra a la baja

      Bolsa Mexicana cierra a la baja

      SLP

      PULSO

      El volumen negociado alcanzó los 455.6 millones de títulos

      Condusef recomienda registrar línea telefónica
      Condusef recomienda registrar línea telefónica

      Condusef recomienda registrar línea telefónica

      SLP

      El Universal

      Pretenden "democratizar el turismo"
      Pretenden "democratizar el turismo"

      Pretenden "democratizar el turismo"

      SLP

      El Universal