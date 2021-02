Cierran el 50% de estaciones de gas por desabasto en el país

Aproximadamente la mitad de las estaciones de servicio de gas natural del país cerraron al no tener combustible que vender, luego de que se les restringió el suministro y esto afectara a tractocamiones, taxis y transporte masivo, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular (AMGNV), Andrés Bayona Insignares.

Expuso que a las 57 estaciones de servicio de gas natural que operan en todo el territorio mexicano, se les restringió entre 80% y 100% el suministro de combustible, por lo que el 50% de las estaciones han tenido que cerrar.

Bayona Insignares dijo a EL UNIVERSAL que debe de incluirse como actividad estratégica a las estaciones de gas porque se afecta el suministro de combustible a más o menos 50 mil vehículos.

Son "50 mil vehículos que usan gas natural y se afecta al 80% de los vehículos o 90% porque los pocos vehículos que quedan operando son de alto consumo, lo que queda (del combustible) se asigna a transporte masivo y camiones, y ahorita 45 mil unidades, al menos, se están viendo afectadas, prácticamente la totalidad".

Dijo que hay transporte masivo en estados como Querétaro, Jalisco, entre otros, que usan gas natural y que se puede ver afectado por este problema de suministro de gas.

El presidente de la AMGNV aseguró que debido a las bajas temperaturas que se presentan en Estados Unidos y en el norte del país, se restringió el abasto de gas natural al país, situación excepcional que no se presentaba desde 2007.

Por lo que, dijo, es necesario hacer una revisión integral de la política de basto de combustibles, incluso el gas?natural, para garantizar el abasto para el país.

Debe de ser prioritario el suministro para las estaciones de gas natural vehicular y las estaciones de compresión de gas natural comprimido y emitir excepciones que permitan agilizar las autorizaciones para la ampliación de la infraestructura de gas natural vehicular compromido, licuado y los servicios asociados.

"Necesitamos inversiones para desarrollar la infraestructura local para mitigar situaciones, montar estaciones de combustible y almacenamiento y es importante buscar los lugares a utilizar para almacenamiento de gas natural, porque hay formas de hacerlo", por ejemplo, los espacios de donde se extrajo el petróleo y que ya no se ocupan.