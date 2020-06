Comisionados chocan con presidente del IFT por iniciativa de Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cinco de los seis comisionados que conforman el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) piden que se esclarezca la participación del organismo en la propuesta de fusionar al IFT con la Cofece y la CRE.



El miércoles, en redes sociales, miembros de organizaciones sociales dieron a conocer que la iniciativa para extinguir al IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) fue conocido por un funcionario del regulador en telecomunicaciones.

Como autor del documento aparecía Vladimir Rosas Pablo, director de área de la oficina del presidente interino del IFT, Adolfo Cuevas.

El senador Ricardo Monreal, quien propuso la iniciativa de ley, dijo en entrevista radiofónica con Salvador García Soto, que estos comentarios en redes sociales se deben a que los reguladores involucrados conocían el documento.

"Es un tema álgido, de alta especialización y no quiere decir que lo voy a abrir (a discusión) no sólo a IFT, Cofece y a la CRE, que tengo opiniones de ellos en el documento, que me los enviaron para enriquecer la iniciativa", sino que se va a discutir porque no es la versión definitiva, dijo Monreal.

Sin embargo, la Cofece dijo no haber sido consultada y desconocer el documento previo a su publicación este 10 de junio.

Aunque el IFT señaló desconocer el documento, los cinco comisionados han tuiteado que piden el esclarecimiento de la participación del regulador en la revisión de la iniciativa.

El comisionado Mario Fromow, subrayó que es necesario que se aclare el supuesto involucramiento de funcionarios del regulador en la elaboración de la iniciativa de ley y se asuman responsabilidades.

Arturo Robles, comisionado del IFT, expresó que "en favor de la transparencia se debe aclarar supuesta participación particular de funcionarios de IFT en la iniciativa".

Los comisionados Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho coincidieron en que es necesario esclarecer la participación de colaboradores del IFT en la elaboración del documento de Monreal.

"Sería inadmisible que alguien hubiera adoptado posiciones a nombre del IFT, sin consultarlo con el Pleno", puntualizó el comisionado Javier Juárez.