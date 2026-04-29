Conciertos BTS dejarán derrama millonaria en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (

) informó que los

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, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, generarán unaestimada de mil 861 millones de pesos.Al respecto, el presidente de la, destacó que este tipo de espectáculos reafirma la capacidad de la Ciudad para albergar, impulsando la reactivación y el dinamismo del sector comercio y servicios.De acuerdo con las estimaciones, laalcanzará los mil 529 millones de pesos; mientras que elprevé ingresos por 294 millones 586 mil pesos ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros; y ely servicios generará alrededor de 37 millones 670 mil pesos.El líder empresarial añadió que la afluencia de miles de seguidores impactará directamente a diversos giros comerciales, entre ellos restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos de comida rápida, especialmente en zonas cercanas a Ciudad Deportiva y corredores turísticos, así como, tiendas de conveniencia, comercios de souvenirs y agencias de viajes, que capitalizarán la estancia prolongada de visitantes.Subrayó que estos eventos generan beneficios a lo largo de toda la. "La llegada decomo BTS posiciona a nuestra ciudad como unclave".Finalmente,hizo un llamado a las autoridades a reforzar losy seguridad en las inmediaciones del recinto, a fin de garantizar unapara visitantes nacionales e internacionales, y proyectar una imagen positiva de la Ciudad de México ante el mundo.