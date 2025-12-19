logo pulso
Concluye huelga minera en Cananea

Por El Universal

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Concluye huelga minera en Cananea

Hermosillo, Son.- Después de más de 18 años de conflicto, los mineros de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero aprobaron por unanimidad un acuerdo definitivo que pone fin a una de las huelgas laborales más prolongadas en la historia de México.

El movimiento, iniciado el 30 de julio de 2007 en la mina de Cananea, concluye con la adopción de un Plan de Solución Integral que beneficiará a más de 650 trabajadores y a sus familias.

De acuerdo con un comunicado de la Sección 65, la asamblea respaldó de manera unánime los términos del acuerdo, resultado de negociaciones en las que participaron el sindicato, el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, así como el gobierno de Sonora, en el marco del plan de remediación para Cananea.

La huelga estalló hace 18 años por las condiciones laborales y de seguridad en la empresa operada por Grupo México, y se convirtió en un símbolo nacional de resistencia obrera. 

El acuerdo aprobado contempla una liquidación que respeta cláusulas fundamentales del contrato colectivo original; la incorporación de los trabajadores y sus familias al IMSS; mecanismos de acceso al sistema de pensiones conforme a las leyes de 1973 y 1997; la extensión de beneficios a las viudas de los mineros; y la posibilidad de que quienes lo deseen puedan reintegrarse a laborar.

