Conflicto dispara costos operativos

CIUDAD DE MÉXICO.- Por los conflictos geopolíticos, económicos, comerciales y la guerra, los costos de operación de las empresas de carga aérea, marítimas y terrestres registraron aumentos de sus costos de entre 25% y 30%, dijo la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz.

Esa alza se dio con mayor fuerza de febrero pasado a la fecha, siendo la guerra entre Estados Unidos e Irán, la que impactó más fuertemente.

Por el conflicto armado en Medio Oriente subió el precio del diésel y por lo tanto el costo del flete. Además, las navieras deben de pagar los precios de las pólizas de seguro de guerra, lo que aumenta costos. Ello sin contar la inseguridad del país que generan pérdidas por robos, que se ha dado por el conflicto bélico, a lo que se le suma los retos en temas de inseguridad que tiene México.

"Las pólizas de seguros (para transporte marítimo) se han duplicado o hasta triplicado, porque ya no solo tienes el seguro del transporte, tienes un seguro extra de guerra sí que la naviera te está interponiendo", agregó.

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Hay tramos carreteros peligrosos que si son parte de la ruta hay que pagar un seguro al doble.

En el Foro de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) Muñoz dijo que los robos de mercancía en carreteras son cada vez más violentos e incluyen daños al operador.

Expuso que el costo más fuerte está siendo el transporte. Y el sector que se está viendo más afectado es fertilizantes y la agroindustria.

Dijo que ya no hay manera de llegar a tiempo con la mercancía por todos los factores anteriores y "eso nos está ocasionando problemas, porque quien no puede mover sus mercancías vía marítima trata de mover, aunque sea un stock menos por vía aérea y se está congestionado el transporte. Es como una bola de nieve que entre más rueda más grande se hace y complica más las cosas".