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¿En qué Afore estoy? Tres formas de saberlo con tu CURP

La CONSAR permite consultar la Afore asignada usando solo la CURP, correo y código de seguridad.

Por Pulso Online

Agosto 18, 2026 06:46 p.m.
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¿En qué Afore estoy? Tres formas de saberlo con tu CURP
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      Es una de las dudas más comunes del país, y tiene una explicación sencilla: cuando alguien se da de alta ante el IMSS y no elige Afore, la CONSAR le asigna una automáticamente. Nadie firma nada. Por eso hay millones de personas que no saben dónde está su cuenta.

      Averiguarlo toma unos minutos y es gratis. Estas son las tres formas.

      1. En el portal de la CONSAR

      Es la vía más rápida y no necesitas descargar nada. Entras al portal de servicios de la CONSAR y eliges la consulta de Afore.

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      El sistema te pide tu CURP, tu correo electrónico y un código de seguridad. En segundos te muestra el nombre de tu Afore. Desde ahí también puedes pedir tu estado de cuenta, que llega a tu correo.

      Ojo con un detalle: tu CURP debe estar bien registrada. Si hay un error en un apellido o en un acento, la consulta puede fallar aunque tu cuenta sí exista.

      2. Desde una aplicación en tu celular

      Existen aplicaciones oficiales para consultar tu cuenta desde el teléfono. El registro pide una selfie para confirmar que eres tú, y una vez hecho ya queda listo para siempre.

      Con la app puedes ver tu saldo cuando quieras, hacer aportaciones de Ahorro Voluntario y hasta cambiarte de Afore. Si estás en InverCap, la aplicación InverCap Afore Móvil te permite hacer estas consultas desde tu celular.

      3. Por teléfono o en sucursal

      Puedes llamar a la línea de atención de la CONSAR o acudir a la sucursal de cualquier Afore con tu identificación oficial y tu CURP.

      Esta vía sigue siendo la más práctica para personas mayores o para quien no usa internet con frecuencia. InverCap, una de las mejores Afore en atención y servicio, cuenta con sucursales en todo el país y líneas telefónicas donde puedes verificar si tu cuenta está con ellos.

      Si el sistema no te encuentra

      Pasa seguido y casi siempre por una de estas razones:

      Nunca has cotizado ante el IMSS o el ISSSTE. Si solo has trabajado por honorarios o de forma informal, quizá no exista una cuenta a tu nombre. Puedes abrir una como trabajador independiente.

      Tu CURP tiene errores. Revísala en el portal del RENAPO y corrígela antes de volver a intentarlo.

      Tu cuenta lleva muchos años inactiva. Si dejaste de cotizar hace mucho y nunca te registraste en una Afore, tus recursos pueden estar guardados esperando a que los reclames.

      Después de saberlo, revisa tu cuenta

      Saber en qué Afore estás es solo el principio. Lo que de verdad importa es lo que descubras después: cuánto tienes ahorrado, cuántas semanas cotizadas llevas y si tus datos están al día.

      Todo eso aparece en tu estado de cuenta, y puedes pedirlo en el mismo momento en que haces la consulta.

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