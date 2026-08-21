Salida de extitular de Seduvop fue para "descansarla"

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Leticia Vargas Tinajero no soportó el horario de 24/7 en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), por ello, se decidió "descansarla" y removerla del cargo, dijo el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Remoción de Leticia Vargas Tinajero en Seduvop

Es decir, Vargas Tinajero tendrá menos carga de trabajo y descansará más en la Dirección de Infraestructura Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, según lo declarado por el mandatario estatal.

Además de asegurar que la exfuncionaria estatal no salió por haber realizado un trabajo inadecuado, el mandatario sostuvo en entrevista que Jorge Grimaldo Limón, exfuncionario municipal soledense, es "muy capaz" para sustituirla.

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Carga laboral y obras magnas en Seduvop

Gallardo Cardona refirió que la excolaboradora se llevaba "unas madrizas" al frente de la dependencia durante las "24 horas" de trabajo, al grado de que, en la obra del paso a desnivel del periférico y avenida de Las Torres estuvo presente a las tres de la mañana.

"Traemos cuatro obras magnas que van a necesitar gente a las tres de la mañana, entonces ya esforzar mucho a una persona. Son trabajos sobrehumanos que estamos haciendo, que tenemos que tener gente que también nos pueda dar ese último puchón –empujón-", manifestó.

Pese a que desde el 26 de septiembre del 2021 cuando asumió el Poder Ejecutivo aseveró que su gabinete trabaja 24 horas por siete días, ahora reconoció que ese trajín en la función pública genera repercusiones.

"Ya estaba desde antes. Yo había escuchado si había pasado algo, para nada. Ya estaba desde antes, ya lo teníamos programado; es un enroque. La verdad que siempre cuando acedia el trabajo, hay que hacer el cambio", concluyó.