Suspende la CRT 2.6 millones de líneas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer este jueves que, al menos, 2.6 millones de líneas celulares con terminación "0" fueron suspendidas al 19 de agosto.

Desde el domingo pasado, los operadores comenzaron la desconexión porque los usuarios no registraron sus datos a más tardar el 15 de agosto.

Con esta medida, el gobierno tiene como objetivo eliminar el anonimato en las líneas móviles para contribuir al combate de delitos cometidos mediante la telefonía celular como el fraude y la extorsión.

El organismo regulador, que encabeza Norma Solano Rodríguez, indicó que espera que haya una depuración de 2.5 millones de líneas con terminación "0" porque dejaron de usarse.

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En un comunicado, la CRT explicó que existen 12.3 millones de líneas correspondientes a este dígito, de las cuales 78.9% se registraron por sus usuarios, equivalentes a 9.7 millones.

Reiteró que las personas cuya línea termina en "0" y su servicio fue suspendido "no perdieron su número y podrán recuperar su servicio de forma inmediata una vez que realicen la vinculación".

Sobre los números móviles que no se van a registrar y que se consideran en desuso, indicó que eso se debe a que las empresas de telefonía regalaron chips que nunca se activaron, o fueron chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales o en promociones.

Recordó que el calendario oficial de vinculación por último dígito del número telefónico continúa de la siguiente manera: para el número "1" vence el plazo el 31 de agosto.

Para el "2" la fecha es el 15 de septiembre; el "3" tiene como límite el 30 de septiembre; para el número "4", el 15 de octubre; el "5" el 31 de octubre y así sucesivamente hasta llegar al "9" el 31 de diciembre".