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Aeroméxico y Delta Air Lines mantienen su alianza

Corte de apelaciones dejó sin efectos fallo contra la colaboración

Por El Universal

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Aeroméxico y Delta Air Lines mantienen su alianza
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito resolvió a favor de Aeroméxico y Delta Air Lines, y dejó sin efectos la orden del Departamento de Transporte mediante la cual se terminaba la aprobación del acuerdo de colaboración conjunta entre ambas empresas, así como su inmunidad antimonopolio.

      Así lo dio a conocer este jueves la compañía de la famosa figura del Caballero Águila en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

      "Como resultado, el acuerdo de colaboración conjunta y su inmunidad antimonopolio permanecen vigentes, lo que permite a Aeroméxico y Delta continuar ofreciendo mayor conectividad, una red más amplia, opciones de servicio más convenientes y mayor competencia para los clientes que viajan entre México y Estados Unidos", señaló la aerolínea cuyo director es Andrés Conesa.

      Aeroméxico está revisando la opinión de la Corte y los posibles siguientes pasos con Delta y con sus asesores legales.

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      El año pasado, Delta y Aeroméxico advirtieron que la disolución de la alianza ponía en peligro 4 mil puestos de trabajo en Estados Unidos por la pérdida de vuelos que directa o indirectamente sostienen puestos incluyendo pilotos, sobrecargos, personal en el área de reservaciones, personal de mantenimiento, servicio al cliente y personal administrativo.

      También señalaron que la pérdida de frecuencias entre ambos países también representaría la pérdida de 200 millones de dólares anuales en gastos turísticos.

      Durante junio, Aeroméxico transportó un millón 851 mil pasajeros, 9% menos que en el mismo mes de 2025. 

      Los pasajeros nacionales disminuyeron 13% y los internacionales se redujeron 1.4%.

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