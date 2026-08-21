Extranjeros apuestan por casas amuebladas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los mayores atractivos para los inversionistas extranjeros, en el primer trimestre del año, fueron los proyectos de departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería, rubros a los que destinaron más del 70% del total de las divisas que llegaron al sector turismo.

En esos meses, en los que se intensificaron las inversiones por la proximidad del Mundial de Fútbol, el capital foráneo que recibieron los segmentos anteriores alcanzó la cifra de 445 millones de dólares, de acuerdo con las secretarías de Turismo y de Economía.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector turismo tuvo como segundo destino al rubro de administración de aeropuertos y helipuertos. En dicha clasificación llegaron casi 102 millones de dólares.

El tercer rubro atractivo para el capital foráneo fueron los hoteles con otros servicios integrados, donde se captaron cerca de 65 millones de dólares, de acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer.

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También se registraron inversiones menores en servicios relacionados con el transporte aéreo, agencias de viajes y otras actividades económicas, a donde llegaron aproximadamente cinco millones de dólares.