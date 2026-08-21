logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"De adorno" perros robot de la Fenapo

Caninos mecánicos no cumplen ninguna acción operativa

Por Rubén Pacheco

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
A
"De adorno" perros robot de la Fenapo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A unas semanas que se entregaron perros robots a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los dispositivos tecnológicos todavía no están en funciones operativas,  sino solo de exhibición en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

      Perros robots en exhibición en Fenapo

      Las unidades caninas cibernéticas pueden realizar escaneos, reconocimiento facial y de espacios, detección de temperaturas, a fin de garantizar mayor efectividad en las intervenciones policiales, así como prevenir daños de alto impacto a los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

      En la actualidad, los canes se encuentran exhibidos y realizando acrobacias en el stand de la corporación estatal, instalado en uno de los pabellones del complejo ferial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Equipamiento tecnológico para seguridad estatal

      Aunque cada año, la SSPC presenta su equipamiento de última generación en el complejo ferial para que los visitantes conozcan las condiciones en que opera, dichos equipos tecnológicos son indispensables para la protección de los policías estatales.

      Como antecedente, hace unas semanas tres guardias civiles fallecieron cuando atendían un reporte en La Pila, momento en que explotó un vehículo y las esquirlas que salieron expulsadas los mataron.

      El pasado 6 de agosto, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona describió que la dependencia estatal recibirá 16 perros cibernéticos, cinco androides, camionetas blindadas, unidades tipo Mamba, uniformes y demás complementos policales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP
        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP

        SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP

        SLP

        Pulso Online

        Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez recibió una distinción por seis años debido a su trabajo en docencia, formación de estudiantes e investigación

        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital
        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital

        Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital

        SLP

        Pulso Online

        El alcalde Enrique Galindo informó que el programa ha atendido a más de 31 mil personas

        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre
        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre

        Cierre parcial en avenida Industrias se extenderá hasta septiembre

        SLP

        Redacción

        Interapas renovará 170 metros de drenaje colapsado entre las calles Francisco Martínez de la Vega y Ágata

        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores
        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores

        "No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores

        SLP

        Pulso Online

        Seduvop selñaló que la abertura criticada en redes sociales era un pozo de visita cuya tapa se desplazó por las lluvias