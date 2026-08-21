"De adorno" perros robot de la Fenapo
Caninos mecánicos no cumplen ninguna acción operativa
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A unas semanas que se entregaron perros robots a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los dispositivos tecnológicos todavía no están en funciones operativas, sino solo de exhibición en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).
Perros robots en exhibición en Fenapo
Las unidades caninas cibernéticas pueden realizar escaneos, reconocimiento facial y de espacios, detección de temperaturas, a fin de garantizar mayor efectividad en las intervenciones policiales, así como prevenir daños de alto impacto a los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).
En la actualidad, los canes se encuentran exhibidos y realizando acrobacias en el stand de la corporación estatal, instalado en uno de los pabellones del complejo ferial.
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Equipamiento tecnológico para seguridad estatal
Aunque cada año, la SSPC presenta su equipamiento de última generación en el complejo ferial para que los visitantes conozcan las condiciones en que opera, dichos equipos tecnológicos son indispensables para la protección de los policías estatales.
Como antecedente, hace unas semanas tres guardias civiles fallecieron cuando atendían un reporte en La Pila, momento en que explotó un vehículo y las esquirlas que salieron expulsadas los mataron.
El pasado 6 de agosto, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona describió que la dependencia estatal recibirá 16 perros cibernéticos, cinco androides, camionetas blindadas, unidades tipo Mamba, uniformes y demás complementos policales.
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