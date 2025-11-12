Exportación y producción de camiones caen 59%
CIUDAD DE MÉXICO.- En un contexto de baja demanda y aplicación de aranceles en Estados Unidos, la producción de camiones pesados se ubicó en 7 mil 131 unidades en octubre, una caída de 59% en comparación con octubre del año anterior, según cifras del Inegi.
Las armadoras que registraron la mayor caída en producción fueron International con 73%; Hino, 66%; Freightliner, 56%; Mercedes-Benz Autobuses, 55%; Dina, 53%; y Kenworth, 42%.
Isuzu y Volkswagen, Camiones y Autobuses también registraron una contracción en su volumen de producción de 30% y 35%, respectivamente.
En el acumulado anual, la producción de camiones alcanzó las 113 mil 299 unidades, una disminución de 37% respecto al mismo periodo de 2024.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) informó previamente que el mercado de camiones pesados está afectado por un cambio en tecnologías a inicio de año, lo que elevó el precio de las unidades.
A la par, Estados Unidos ha generado incertidumbre con su política arancelaria y, a partir del 1 de noviembre, aplica un arancel de 25% a la importación de camiones medianos y pesados, clases 3 a 8, así como sus partes.
Aquellos camiones que cumplen con las reglas de origen del T-MEC pagan el arancel únicamente sobre la parte proporcional de componentes no estadounidenses.
En cuanto a exportación, en octubre pasado se enviaron 5 mil 221 camiones pesados al extranjero, un 55% menos en comparación con octubre del año anterior.
En el acumulado enero a octubre, las exportaciones totalizaron 93 mil 037 unidades, lo que representa una contracción de 31.4% frente al mismo periodo de 2024.
