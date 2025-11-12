Ajustan arancel a la importación de azúcar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la sobreoferta de azúcar que hay en México, el gobierno federal anunció que cambiará el esquema de cobro de impuestos a la importación del endulzante y, a partir de ayer martes, se gravará con 156% de arancel si se trata de azúcar en grano, remolacha o jarabe.

El arancel llegará a 210.44% si se trata de importaciones de azúcar líquida, refinada e invertida, informó el gobierno en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

Afirmó que el arancel que se cobraba de 360 dólares por tonelada, desde 1994, “no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional dada la caída de los precios internacionales de este producto, por lo que se consideró necesario modificar los aranceles específicos”.

Fuentes del sector azucarero aseguraron que el arancel que entró en vigor el día de hoy se cobrará sobre el precio del endulzante, lo que se espera inhiba más las importaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que se registran aumentos de las importaciones de dicho dulce bajo prácticas ilegales, procedente de Brasil, Guatemala e India.

Por ejemplo, la misma autoridad ya encontró que se importa azúcar de Guatemala, declarando que son mezclas alimenticias, para evadir el pago de impuesto. También hay contrabando técnico en la entrada de dulce procedente de India, un fuerte productor mundial.

Grupo Consultor en Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que el aumento del arancel al azúcar “es una medida correcta pero insuficiente para equilibrar mercado”.

Es necesario proteger a los productores nacionales con medidas extras, lo que incluiría el que EU amplíe su cuota de importación de endulzante mexicano, que la Secretaría de Economía negocie un esquema equivalente al volumen de jarabe de alta fructosa.