Consumo global de helado llega a 97 mil millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El próximo 12 de abril se celebra el

, una industria que tiene un crecimiento promedio anual de 6.6% a nivel global.

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De acuerdo con, una firma especializada en investigación de mercado, en todo el mundo elrepresenta(mmdd), gracias a que cada año tiene el aumento mencionado.Otra firma consultora,estima que para el 2032 el valor del mercado mundial de esta golosina será deMexicanos consumen aproximadamente 2 litros de helado al añoSolamente en México el consumo promedio está en aproximadamenteal año, de acuerdo conSin embargo, elde los mexicanos está muy lejos de otros países como, el primer lugar del mundo, conpor persona. Otro ejemplo es que, la, estimó que en Estados Unidos se consume alrededor de 15 litros anuales, considerando que siete de cada 10 estadounidenses comen helado al menos una vez a la semana ya sea en casa o en algún comercio.De acuerdo con la firmaen México se consumen más dede helado en un año.¿Cuánto gastan los mexicanos en helado?El año pasado, la firma consultaestimó que el gasto promedio de los mexicanos en dicho postre es de 280 pesos al año, con un mayor consumo de sabores como napolitano, vainilla y chocolate.aseguró, en un comunicado que este snack genera conexión con las personas, más allá del estado del tiempo y añadió que "diversos estudios muestran que es una de las categorías con(conexión) emocional, debido a su capacidad de acompañar momentos significativos...".