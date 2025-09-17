logo pulso
Consumo privado en México se debilita durante julio y agosto: Inegi

Esto, según los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP)

Por El Universal

Septiembre 17, 2025 09:46 a.m.
A
Consumo privado en México se debilita durante julio y agosto: Inegi

El consumo privado en el mercado interno, uno de los principales motores de la economía mexicana, se habría debilitado durante julio y agosto pasados, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que se publican como estadística experimental, permiten contar con estimaciones preliminares sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), con base en cifras ajustadas por estacionalidad.
Para agosto del presente año, el indicador oportuno estimó que el consumo privado en el mercado interno registró un ligero retroceso mensual de 0.01%, luego de una disminución de 0.7% previsto para julio.
El comportamiento del consumo en julio y agosto pasados se dio en un contexto donde la inflación anual se mantuvo relativamente estable.
Para el séptimo mes del año, el IOCP previó una variación anual negativa del consumo privado en el mercado interno de -0.7% y para el octavo mes también de -0.7%, ligando dos meses a la baja.
Mientras que el indicador de consumo privado se da a conocer aproximadamente nueve semanas después de terminado el mes de referencia, el oportuno ofrece una primera estimación apenas dos semanas después de terminado el mes referencia y una segunda estimación, en general más precisa, seis semanas después del cierre del mes de referencia, explicó el Inegi.

