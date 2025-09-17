¿Quién es "El Ruso", aliado del "Mayo" buscado por la DEA?

Juan José Ponce Félix, conocido como "El Ruso", es uno de los criminales buscados por Estados Unidos.

"El Ruso" es de origen mexicano y tiene 43 años, líder de la célula armada "Los Rusos", vinculada al Cártel de Sinaloa, facción afín a la línea de Ismael "El Mayo" Zambada; es una de las más violentas y activas en el noroeste de México, especialmente en Baja California y Sonora.

"Los Rusos" son una organización que distribuye millones de dólares en fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México a Estados Unidos.

En 2012, de acuerdo a la DEA, Ponce Félix trabajó para Ismael "El Mayo" Zambada al frente de un grupo criminal del Cártel de Sinaloa dedicado al secuestro, toma de rehenes, torturas y asesinatos en un rancho ubicado en Culiacán.

La agencia estadounidense señala que, con el tiempo, Ponce Félix fue identificado como líder de "Los Rusos", brazo armado del Cártel de Sinaloa alineado con Ismael "El Mayo" Zambada. No obstante, tras la captura y extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán, sus hijos -conocidos como "Los Chapitos"- comenzaron a consolidar el control de su propia facción dentro del Cártel, lo que llevó a "El Ruso" a romper con ellos y provocó una ola de violencia entre ambos grupos.

Su grupo se especializa en la producción y distribución de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos.

"Juan José Ponce Félix representa una facción despiadada y violenta del Cártel de Sinaloa, responsable de devastar familias al alimentar la crisis del narcotráfico en Estados Unidos", declaró Terrance Cole, administrador de la DEA.

"Los Rusos" operan principalmente en Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, con conexiones en California y Oregón.

También se les atribuye el soborno de funcionarios, policías y militares mexicanos, con pagos que superan el millón de dólares mensuales, para asegurar el control de sus actividades.

Este 16 de septiembre, el Gobierno de EU anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd) por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso", un alto mando del Cártel de Sinaloa.

Según el FBI, "El Ruso", es el brazo armado de "La Mayiza", una facción del Cártel de Sinaloa.

La recompensa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Estado.