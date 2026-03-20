Convención Bancaria acuerda impulsar pagos digitales en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

destacó que durante la

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se acordó avanzar hacia los, lade aplicaciones como, disminución del uso de efectivo así como agilizar las casetas de cobro en el país.Durante lade este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria explicó que lase comprometió a que elpase del 38% al 48% en el 2030, con el objetivo de facilitar créditos a pequeños y medianos empresarios."Esto también es unmuy importante de la Banca y eso significa un acuerdo para el desarrollo del país y la. Entonces, fueron dos acuerdos muy importantes y fue una buena reunión y un trabajo de la gobernadora delque lo ha estado haciendo muy, muy bien", señaló.Destacó que el, banqueros y lay Crédito Público (SHCP) coincidieron en disminuir el uso de efectivo y hacera través de las aplicaciones, la cual no ha sido utilizada y permite hacer cobros sin comisiones."No se ha difundido lo suficiente. Hay un acuerdo para impulsar lade estay facilitar a través del teléfono hacer los pagos de aquellos que tienen cuenta de débito o que tienen tarjeta de crédito. (...) Ayer planteé que nuestro objetivo es que este año podamos hacer las casetas del país digitales solamente,o directamente con el teléfono, con otras aplicaciones", explicó.La Jefa del Ejecutivo puntualizó que esto permitirá agilizar los tiempos en lasdel país, disminuir el uso de efectivo y hacerlas más eficientes."Esto tiene grandesporque no se pagan comisiones. Entonces, si uno va a la gasolinera y paga con una tarjeta, hay muchas comisiones, está la comisión de los bancos y la comisión de quien pone el equipo para poder pagar con tarjeta. A través de estas aplicaciones la comisión sería cero, de tal manera que el usuario gastaría menos", detalló.Sheinbaum presenta avances de la app delCuestionada sobre los avances de ladelpara que usuarios puedan realizary demás operaciones, la mandataria contestó que se está trabajando encon la institución, lay lay Crédito Público (SHCP)."El objetivo es que hacialadel banco pueda tener mayor posibilidades incluso de pagar directamente desde el teléfono. Ya estuvo acompañado de unde todo el país porque elatiende a millones de mexicanas y de mexicanos a lo largo y ancho del país para poder hacer un", respondió.