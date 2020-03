Coronavirus impacta abasto de productos tecnológicos

Desabasto de equipo tecnológico como smartphones, tabletas, computadoras, equipos de comunicaciones y almacenamiento es el impacto que tendrá el Coronavirus en México y a nivel global.

"¿Se va a paralizar el mundo? No", comentó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), sin embargo, habrá un retraso en el acceso de estas tecnologías.

En conferencia de prensa, Piedras advirtió que habrá una disrupción en la cadena productiva y comercial de las Tecnologías de la Información y Comunicación debido a que diversos desarrollos tecnológicos requieren de partes, piezas o tecnología que se generan en Asia.

También habrá un impacto en la baja actividad económica, señaló el directivo de The CIU.