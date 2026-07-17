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Crece la venta de vehículos eléctricos

Alcanzó un récord tras el aumento de un 22% durante el primer semestre del año

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Crece la venta de vehículos eléctricos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Electro Movilidad Asociación (EMA) reportó que se vendieron un récord de 53 mil 430 vehículos eléctricos, híbridos conectables y de rango extendido en el primer semestre, un crecimiento de 22% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Electro Movilidad Asociación (EMA).

      En particular se colocaron 22 mil 236 vehículos eléctricos y significó un crecimiento de 14% contra el primer semestre de 2025, mientras que se vendieron 31 mil 63 híbridos enchufables, un alza de 29% contra el año pasado, y sólo 131 de rango extendido, 40% más.

      Con base en el Barómetro de Electromovilidad de México de la EMA, las conexiones de recarga públicas y privadas también registraron un crecimiento récord al cerrar junio en 60 mil 934 posiciones, un aumento combinado de 55% frente a las 39 mil 257 registradas en el primer semestre de 2025.

      Para Eugenio Grandio, presidente de EMA, México ya cuenta con consumidores interesados, empresas que invierten y una infraestructura en crecimiento.

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      "El siguiente paso es generar las condiciones que permitan que el país lidere el crecimiento de estas tecnologías, fortalecer la manufactura nacional y preparar al sector para los cambios que ya están transformando a la industria automotriz mundial", afirmó.

      La red de recarga pública suma 4 mil 655 conexiones a junio, 45% más respecto a las 3 mil 212 al cierre del primer semestre de 2025.

      En el caso de los cargadores en sitios privados, que incluyen viviendas, agencias y espacios de acceso restringido, el número ya es de 56 mil 279, un alza de un 56% frente a las de junio del año pasado.

      EMA destacó que el sector de electromovilidad ha detonado más de 30 mil empleos, cifra que considera a choferes de eléctricos de transporte por aplicación, empresas de instalación de cargadores, fabricantes, así como a distribuidores.

      "Aun en un entorno geopolítico complejo, el mercado mexicano demuestra resiliencia y los consumidores eligen vehículos de nuevas tecnologías como opción al renovar su auto", destacó Grandio.La preferencia de los consumidores mexicanos por autos con nuevas tecnologías coincide con tendencias de otros mercados.

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