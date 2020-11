Crecen pérdidas de Pemex pese a inyección de recursos

Pese a los recursos que se le destinan a Petróleos Mexicanos, considerado uno de los motores futuros del crecimiento del país, los cálculos indican que las pérdidas continuarán e incluso serán mayores por la construcción de la refinería de Dos Bocas, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En el Análisis Económico Ejecutivo, el organismo informó se espera un balance financiero deficitario de 92.7 mil millones de pesos para la empresa al cierre del ejercicio fiscal 2021.

La cantidad incluye la aportación del gobierno, pues sin esas transferencias, el diferencial crecería a 133.2 mil millones de pesos.

El CEESP consideró que la compleja situación de la petrolera requiere flexibilidad que permita la participación de inversiones privadas en áreas en las que el gobierno no pueda dar recursos.

El centro económico detalló que "es muy probable que la construcción de la nueva refinería elevará las pérdidas de Pemex".

Sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el CEESP proyecta un balance financiero superavitario, debido a que hay una baja en el gasto de operación y a que el gobierno transferirá 70 mil millones de pesos para resarcir parcialmente el subsidio a las tarifas eléctricas domésticas y agrícolas.

"Evidentemente sin ese apoyo, el balance sería negativo en 41.5 mil millones de pesos" en lugar del superávit de 28.5 mil millones.

Para el CEESP es claro que para la prioridad del gobierno no es la salud sino el sector energético, porque en el presupuesto del próximo año no hay provisiones para las vacunas ni para la distribución de éstas.