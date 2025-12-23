Crecimiento Económico de Estados Unidos Alcanza un 4,3% en el Tercer Trimestre

WASHINGTON (AP) — La economía de Estados Unidos se expandió a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3% en el tercer trimestre, la expansión más rápida en dos años, en base al aumento del gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto gubernamental.

El producto interno bruto de julio a septiembre —la producción total de bienes y servicios de la economía— aumentó desde su tasa de crecimiento del 3,8% en el trimestre de abril a junio, informó el martes el Departamento de Comercio en un informe retrasado por el cierre del gobierno. Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet habían pronosticado un crecimiento del 3% en el período.

Sin embargo, la inflación sigue siendo más alta de lo que la Reserva Federal desearía. El índice de inflación preferido por la Fed —llamado índice de gastos de consumo personal, o PCE— subió a un ritmo anual del 2,8% el último trimestre, frente al 2,1% en el segundo trimestre.

Excluyendo los precios volátiles de alimentos y energía, la llamada inflación subyacente del PCE fue del 2,9%, frente al 2,6% en el trimestre de abril a junio.

Los economistas dicen que la inflación persistente podría hacer menos probable un recorte de tasas de interés en enero por parte de la Fed, incluso cuando los funcionarios del banco central siguen preocupados por un mercado laboral en desaceleración.

"Si la economía sigue produciendo a este nivel, entonces no hay tanta necesidad de preocuparse por una economía en desaceleración", explicó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, agregando que la inflación podría volver a ser la mayor preocupación de la entidad.

En una semana de comercio lento por las festividades, los mercados bursátiles cayeron tras el informe del PIB, probablemente debido a las crecientes dudas de que se produzca otro recorte de tasas de la Fed el próximo mes.

El gasto de los consumidores, que representa aproximadamente el 70% de la actividad económica, aumentó a un ritmo anual del 3,5% el último trimestre, frente al 2,5% en el período de abril a junio.

El consumo y la inversión del gobierno crecieron un 2,2% en el trimestre después de contraerse un 0,1% en el segundo trimestre. La cifra del tercer trimestre se vio impulsada por un aumento en los gastos a nivel estatal y local y el gasto en defensa del gobierno federal.

La inversión privada empresarial cayó un 0,3%, liderada por descensos en la inversión en vivienda y en edificios no residenciales como oficinas y almacenes. Sin embargo, esa caída fue mucho menor que el descenso del 13,8% en el segundo trimestre.

Dentro de los datos del PIB, una categoría que mide la fortaleza subyacente de la economía creció a un ritmo anual del 3% de julio a septiembre, ligeramente superior al 2,9% en el segundo trimestre. Esta categoría incluye el gasto de los consumidores y la inversión privada, pero excluye elementos volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto gubernamental.

Las exportaciones crecieron a un ritmo del 8,8%, mientras que las importaciones, que restan al PIB, cayeron otro 4,7%.

El informe del martes es la primera de tres estimaciones que el gobierno hará del crecimiento del PIB para el tercer trimestre del año.

Fuera del primer trimestre, cuando la economía se contrajo por primera vez en tres años mientras las empresas se apresuraban a importar bienes antes del lanzamiento de aranceles del presidente Donald Trump, la economía ha continuado expandiéndose a un ritmo saludable. Eso a pesar de las tasas de endeudamiento mucho más altas que la Fed impuso en 2022 y 2023 en su esfuerzo por frenar la inflación que aumentó cuando Estados Unidos se recuperó con una fuerza inesperada de la breve pero devastadora recesión por COVID-19 de 2020.

Aunque la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Fed, el banco central redujo su tasa de interés de referencia tres veces seguidas para cerrar 2025, principalmente por preocupación por un mercado laboral que ha perdido impulso constantemente desde la primavera.

La semana pasada, el gobierno informó que la economía ganó unos 64.000 empleos en noviembre, pero perdió 105.000 en octubre. Notablemente, la tasa de desempleo subió al 4,6% el mes pasado, la más alta desde 2021.

El mercado laboral del país ha estado atrapado en un estado de "ni contratamos ni despedimos" en que las empresas son renuentes a actuar dada la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las tasas de interés elevadas. Desde marzo, la creación de empleo ha caído a un promedio de 35.000 al mes, en comparación con 71.000 en el año que terminó en marzo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que sospecha que esos números serán revisados aún más a la baja.