Cuesta de enero llega a marzo

Ciudad de México.- La cuesta de enero sigue su marcha. En marzo la inflación subió a 4.59% anual, informó el Inegi, nivel que no se veía desde octubre de 2024, impulsada nuevamente por el aumento de precios agropecuarios, que tuvieron un ascenso de 8.77%, destacando el jitomate, con un alza de 42%.

A tasa mensual, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se incrementó 0.86%, en lo que fue su tercera alza consecutiva y su mayor avance para un periodo similar desde 2022.

Analistas consultados por El Universal estimaron que en abril la inflación tendrá menos presiones gracias a las medidas del gobierno federal para suavizar los precios de los combustibles.

Sin embargo, advirtieron que podrían seguir los aumentos por la vía de los productos agropecuarios, al ser un componente más volátil que responde a factores climáticos, estacionales, logísticos, de comercialización y concentración regional. En tanto, en el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) el jitomate —incluyendo el de invernadero— tuvo un alza mensual de 31.41%.

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Ante ello, los restaurantes, fondas y taquerías enfrentaron precios de cerca de 80 pesos por kilo en promedio para el jitomate bola premium en la Central de Abasto. A su vez, el jitomate tipo saladet se vendió en tianguis y mercados a 60 pesos por kilo.

"Cuando los costos al productor suben, los precios al consumidor responden, pero a diferente velocidad", dijo el economista en jefe de Finamex, Víctor Gómez Ayala.

Mencionó que el INPP es un indicador que anticipa la inflación al consumidor por varios meses, y cuando las empresas enfrentan mayores costos en insumos y materias primas, eventualmente los trasladan al precio final.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, explicó a este diario que el resultado responde a una combinación de factores típicamente volátiles.

No obstante, en el caso del jitomate han sido particularmente persistentes, lo que explica por qué su precio sigue al alza, incluso cuando otros productos comienzan a estabilizarse, señaló.

Los productores también enfrentan otros costos en insumos, como los fertilizantes y energéticos, así como de logística para el traslado de mercancías, mismo que pueden repercutir en los consumidores, manifestó Janneth Quiroz.

El Inegi informó que el petróleo crudo registró una variación mensual de 50.75% en el INPP; el combustóleo, de 42.39%; el diésel, 21.01%, y la gasolina, 4.22%.