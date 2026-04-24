Demanda la CNA a 53 empresas de gas LP

Ciudad de México.- Por vender gas LP a sobreprecio y causar daños a los consumidores, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 empresas que se coludieron durante más de una década.

Ante un daño que calcula en más de 13 mil millones de pesos, el regulador pide que compensen a los usuarios mediante descuentos sobre el precio del gas en las zonas afectadas de Ciudad de México, Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa.

"Esta acción deriva de una resolución donde se descubrió y sancionó un acuerdo colusorio en el que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano se pusieron de acuerdo para manipular precios y repartirse la clientela", expuso el organismo que encabeza Andrea Marván Saltiel.

Asimismo, la CNA indicó que se decidió hacer esta demanda colectiva porque el gas LP es un bien de uso cotidiano en los hogares mexicanos: 8 de cada 10 lo utilizan como principal combustible para la preparación de alimentos, según datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.

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