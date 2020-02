Deprimido, San Valentín el pasado 14 de febrero: Banxico

El pasado 14 de febrero San Valentín estuvo un poco deprimido. Así lo reflejó la demanda de billetes y monedas en la economía.

Datos del Banco de México (Banxico) indican que en la semana que terminó el 14 de febrero del 2020 la circulación de dinero se redujo en 38 millones de pesos.

A pesar de que fue viernes y de quincena, el intercambio de billetes y monedas en la economía bajó respecto a la semana anterior.

Sin embargo, esta disminución para esta época del año, es estacional; de acuerdo con datos del Banxico por lo general la llamada base monetaria se reduce por estas fechas.

Hace un año la circulación de la base monetaria al cierre de la semana que terminó el 15 de febrero de 2019 se contrajo en 2 mil 844 millones de pesos.

Es decir que en esta ocasión la demanda de dinero por parte del público que se presentó en la semana en que cupido saca su flecha para celebrar el Día del Amor y la Amistad no se redujo mucho como el año pasado.

Algunos comerciantes y prestadores de servicios comentaron que la cuesta de enero no se sintió tanto en el primer mes como se está palpando en lo que va de febrero. Otros señalaron que muchos consumidores utilizaron medios electrónicos como tarjetas de débito o crédito para celebrar el Día de San Valentín, por lo que no fue necesario hacer uso del dinero en efectivo.

El Banco de México informó que al cierre de la semana del 14 de febrero la base monetaria en la que se contabiliza la circulación de los billetes y monedas alcanzó un saldo de un billón 683 mil 287 millones de pesos, lo que significó una variación anual de 5.9%, aunque haya disminuido en la semana del Amor y la Amistad.