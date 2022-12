"Desigualdad, arma favorita de los 'gobiernícolas'": Salinas Pliego

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego anunciara que, entre hoy jueves y mañana viernes, regalaría 100 mil pesos en una dinámica criticó a los "gobiernicolas" por "no soportar la realidad", pues consideró que quieren ser ellos los que manden "sobre todos los iguales".

Por medio de Twitter, el dueño de Elektra puntualizó que "la desigualdad es el arma favorita de los gobiernicolas".

"La 'desigualdad' es el arma favorita de los pin... #Gobiernicolas y sus parásitos intelectuales. No soportan la realidad (nadie es igual), quieren ser ellos los que mandan sobre todos los "iguales" para eternizarse en el poder y decidir todo, previo corte a favor del régimen", se lee en el tuit.

Aunado a ello, señaló que les cuesta reconocer los derechos humanos. "Además de no reconocer la realidad, a los #Gobiernicolas les cuesta un hue... reconocer los derechos humanos".

"No soportan la libertad de la gente. Pero son muy cautelosos al atacar esa libertad porque nadie con 2 neuronas quiere ser prisionero, por eso siempre atacan a escondidas", concluyó.