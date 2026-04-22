Edgardo del Rincón asumirá dirección general de Banamex

El Grupo Financiero Banamex informó que Edgardo del Rincón será su nuevo director general a partir del 1 de junio de 2026.

El nombramiento también incluye la dirección del Banco Nacional de México, con lo que concentrará la conducción operativa del grupo financiero.

Del Rincón sustituirá a Manuel Romo, quien llevó la dirección del grupo por más de 7 años.

De acuerdo con Banamex, Del Rincón cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector bancario. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey y recibió en 2025 el Premio al Mérito EXATEC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Inició su carrera en 1985 dentro de la propia institución, donde ocupó cargos como director de Tarjetas de Crédito, director corporativo de Crédito al Consumo y director general de Banca de Consumo.

La institución señaló que, bajo su gestión en esas áreas, los negocios de tarjetas, préstamos personales y adquirencia se posicionaron en el mercado mexicano con un enfoque en crecimiento, innovación y eficiencia operativa. También destacó su experiencia en segmentos como banca comercial, patrimonial, empresarial e institucional.

Antes de este nombramiento, Del Rincón se desempeñó como director general de BanBajío desde 2019. Según Banamex, durante su gestión la institución fortaleció su enfoque en el financiamiento al sector productivo, particularmente a pequeñas y medianas empresas, y consolidó su presencia como intermediario financiero en el desarrollo regional.

Banamex agregó que el directivo ha participado en distintos organismos del sistema financiero, como consejero de Visa para Latinoamérica y presidente de la Comisión de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México, así como del consejo del Buró de Crédito. Asimismo, indicó que su perfil está vinculado con la implementación de estrategias de transformación digital, modernización del sistema bancario e inclusión financiera.