En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy jueves, el peso continúa favorecido por el retroceso del dólar, mientras persiste el optimismo de los inversores sobre la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), comentaron los especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de los 18.27 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.08% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.02%. El euro baja 0.03% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.07%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 0.24%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Mercados accionarios amanecen positivos ante la expectativa del recorte de tasas por parte de la Fed

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, impulsados por las expectativas de que la Fed recorte las tasas y extienda el rally en los principales índices hacia el cierre del año, destacaron los analistas de Monex.

En renta fija, los bonos globales retroceden ante el repunte de rendimientos en Japón, luego de señales de que el Banco Central no se opondría a un alza de tasas este mes.

Por su parte, China envió su mensaje más firme desde 2022 para frenar la apreciación del yuan, al fijar la tasa de referencia muy por debajo de lo previsto y combinar la medida con compras de dólares para proteger la competitividad exportadora.

Los inversionistas en Estados Unidos centran su atención en indicadores laborales privados y solicitudes por desempleo, clave para confirmar la expectativa de recortes en un contexto económico resiliente.

Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura estable tras varias sesiones positivas, mientras en Europa destacan las ganancias en los sectores automotriz y minorista. En Asia, los índices alcanzaron máximos de las últimas dos semanas, apoyados por gigantes japoneses como SoftBank.

El Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.4%, mientras que en Asia los mercados cerraron en su mayoría al alza, el Nikkei ganó 2.37% y el Han Seng 0.68%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.5%, con los inversionistas evaluando la incertidumbre sobre un alto al fuego en Ucrania, así como crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Metales a la baja, con el cobre perdiendo 0.7% y el oro 0.1%.