El salario aumenta 13% para el 2026

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer un aumento al salario mínimo general de 13% a partir del 1 de enero de 2026, para ubicarse en 315.04 pesos diarios o 9 mil 582.47 pesos mensuales.

Asimismo, informó de un incremento de 5% al mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), para quedar en 440.87 pesos diarios o 13 mil 409.80 pesos al mes.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el acuerdo entre los sectores obrero y patronal en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras.

La meta es que el salario mínimo alcance el valor de 2.5 canastas básicas, agregó, y estas acciones no responden a improvisaciones, sino a estudios técnicos y al consenso entre especialistas, empresarios, sindicatos y el gobierno federal.

Aubrayó que las medidas están diseñadas para evitar impactos inflacionarios y mejorar de manera real el poder adquisitivo de los trabajadores.

“No impacta en la inflación, entonces no son decisiones de ocurrencias de un día a otro; son decisiones trabajadas. Obviamente, un trabajador diría que quisiera un aumento de 100%, pero eso sí tendría impactos en la inflación (...). Por eso son decisiones estudiadas, trabajadas y acordadas”, explicó.

La Presidenta enfatizó que estos acuerdos no implican imponer precios, sino construir consensos para mantener la estabilidad en los productos esenciales, así como proteger a quienes menos tienen.

“Son instrumentos que usamos, no imposición; acuerdos voluntarios que nos ayudan a que no haya inflación y, al tiempo, mejorar las condiciones de vida”, afirmó.

Sheinbaum destacó además que el programa de vivienda del Infonavit está orientado a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que los incrementos salariales tendrán un impacto directo en su capacidad para acceder a una vivienda digna.