logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Avanza plan de reforma de 40 horas a la semana

Presidenta envió la iniciativa al Senado que la discutirá

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Avanza plan de reforma de 40 horas a la semana

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer y envió al Senado el proyecto de reforma para que a partir de 2026 se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta 2030, y beneficiando a 13.4 millones de trabajadores.

En la mañanera, Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoció a las personas trabajadoras que lucharon por esta propuesta y el diálogo con distintos sectores. Sin embargo, aclaró que “no puede ser de un momento a otro”.

Dijo que se trata de “una transformación histórica del mundo del trabajo” y destacó que la semana laboral ajustada trae beneficios no sólo a las y los trabajadores, sino también para las empresas y la economía.

“Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios ni de prestaciones”, dijo asimismo el secretario de Trabajo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La propuesta tendrá que ser analizada y aprobada por el Congreso en 2026 y, las modificaciones constitucionales, por los Congresos estatales, explicó.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó la importancia del diálogo con el gobierno para negociar condiciones a favor a los trabajadores.

Por su parte, el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis, dijo que con la jornada laboral de 40 horas se da un paso en la justicia social, pues favorece el desarrollo de los trabajadores y sus familias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avanza plan de reforma de 40 horas a la semana
Avanza plan de reforma de 40 horas a la semana

Avanza plan de reforma de 40 horas a la semana

SLP

El Universal

Presidenta envió la iniciativa al Senado que la discutirá

El salario aumenta 13% para el 2026
El salario aumenta 13% para el 2026

El salario aumenta 13% para el 2026

SLP

El Universal

El salario mínimo se ubicará en 315.04 pesos diarios o 9 mil 582.47 pesos mensuales

Trump sugiere dejar expirar el T-MEC
Trump sugiere dejar expirar el T-MEC

Trump sugiere dejar expirar el T-MEC

SLP

EFE

Caen ventas de autos, aun con Buen Fin
Caen ventas de autos, aun con Buen Fin

Caen ventas de autos, aun con Buen Fin

SLP

El Universal