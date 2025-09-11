El peso mexicano cotiza este jueves en torno a los 18.53 por dólar en los mercados internacionales, su nivel intradía más bajo desde el pasado 13 de agosto, según datos de Bloomberg.

En ventanillas bancarias, Banamex vende el dólar al menudeo en 19 pesos, es decir, 0.42% u 8 centavos menosrespecto al cierre del miércoles.

La apreciación de la divisa mexicana ocurre en paralelo a un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.33%, de acuerdo con su índice ponderado.

Inflación y expectativas de la Fed

El repunte del peso se explica porque la inflación al consumidor en Estados Unidos durante agosto estuvo en línea con lo esperado por el mercado, lo que mantiene elevada la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte su tasa de interés el próximo 17 de septiembre.

Solicitudes de desempleo en EU

Por otro lado, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo en Estados Unidos correspondientes a la semana terminada el 6 de septiembre mostraron un aumento de 27 mil casos frente a la semana anterior.

Se trata del mayor incremento desde octubre de 2024, llevando la cifra total a 263 mil solicitudes, el nivel más alto desde la penúltima semana de octubre de 2021.