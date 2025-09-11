logo pulso
Productividad laboral sufre retroceso

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Productividad laboral sufre retroceso

CIUDAD DE MÉXICO.- La productividad laboral en México, uno de los principales factores para combatir la inflación en el país, retrocedió durante el periodo de abril-junio del presente año, debido al menor dinamismo en el sector agropecuario y servicios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía por hora trabajada, que resulta de la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del país registró un retroceso de 0.4% en el segundo trimestre de 2025 respecto al periodo inmediato anterior.

Durante el periodo de abril a junio del presente año, la productividad laboral en las actividades agropecuarias retrocedió 4.3% respecto al trimestre inmediato anterior; en los servicios bajó 0.4%; en tanto que en la industria permaneció sin cambios relevantes.

Al interior de la industria, la productividad de las empresas manufactureras aumento 1.6% en el segundo trimestre de 2025; mientras que en las firmas constructoras se observó un incremento de 1.6%, luego del retroceso de 4.2% observado en el periodo inmediato anterior.

En el caso del sector servicios, la productividad laboral de las empresas comerciales al por menor retrocedió 0.1%.

SLP

El Universal

