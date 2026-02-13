logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

El T-MEC se perfeccionará: Ebrard

Por EFE

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
El T-MEC se perfeccionará: Ebrard

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el país está buscando que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continué y se "perfeccione" en cuestiones comerciales específicas, para cuya revisión ya están "caminando" juntos los tres socios norteamericanos.

"Tenemos claro que nuestro mandato es que continúe el tratado, que se perfeccione (...) En conclusión, estamos ya caminando hacia la revisión del tratado", destacó el funcionario.

Explicó que en la reunión en Washington la semana pasada con autoridades estadounidenses trataron los "puntos prioritarios" para México a la hora de revisar el T-MEC, entre los que citó el arancel al acero y el aluminio impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su regreso a la Casa Blanca.

"Es un arancel disfuncional en términos económicos y muy costoso", aseguró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, Ebrard recordó que las reuniones del Gobierno mexicano con distintos actores económicos nacionales por mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum, es algo que "no se había hecho antes". El funcionario subrayó que en todos los encuentros "no tenemos ningún caso que se haya planteado por parte de empresas mexicanas o sectores en México que no se ratifique el tratado", por lo que "todo el mundo" está a favor de su revisión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

IMEF eleva pronóstico de inflación para 2026 y 2027
IMEF eleva pronóstico de inflación para 2026 y 2027

IMEF eleva pronóstico de inflación para 2026 y 2027

SLP

El Universal

Gobierno recupera mil 126 concesiones mineras
Gobierno recupera mil 126 concesiones mineras

Gobierno recupera mil 126 concesiones mineras

SLP

El Universal

Sobrecostos, atados a las obras públicas
Sobrecostos, atados a las obras públicas

Sobrecostos, atados a las obras públicas

SLP

El Universal

Senado avala la jornada laboral de 40 horas
Senado avala la jornada laboral de 40 horas

Senado avala la jornada laboral de 40 horas

SLP

EFE

La IP propone recibir subsidios para pagar las horas extra