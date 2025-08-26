Empresas tequileras reciben certificación oficial en México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).- Como parte del programa de certificación "Hecho en México", el gobierno federal y el Consejo Regulador del Tequila pretenden otorgarles dicho sello a las empresas tequileras del país.

A la fecha, ya certificaron a 16 empresas que lograron obtener 86 certificados, se avala tanto la razón social como las marcas que produce, informó la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el ISCAM en México, al primer semestre del 2025, había dos mil 762 submarcas de tequila en el país, lo que incluye a tequila cristalino, reposado, blanco y añejo.

El director general de Contenido Nacional de la dependencia, Alberto Uribe Camacho, explicó que "es un programa prioritario, es un programa que hemos lanzado en todo el país, pero, además, todos entendemos el momento geopolítico que se vive, pero cuando uno se da cuenta del déficit que tenemos con Asia, particularmente, en los modelos de importaciones, te das cuenta que hay que apostar mucho más a las cadenas de valor nacional, mucho más a las empresas nacionales".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, indicó que "el concepto Hecho en México que tiene que ver con contenido nacional es sinónimo de confianza que busca mejorar la percepción que tienen los productos".

Las empresas que recibieron el certificado son:

- Agroindustrias de Guadalajara

- Casa Tequilera Alma de México

- Casa Tequilera de Arandas

- Destiladora de Agave Azul

- Destiladora del Valle de Tequila

- Destilería El Magnífico

- Diageo México Comercializadora

- Grupo Tequilero México

- Hacienda de Oro

- La Cofradía

- La Madrileña

- Rivesca

- Tequila Centinela

- Tequila Ofendían de Jalisco

- Tequila San Matías de Jalisc

- Tequila Siete leguas

En el evento participaron la coordinadora del Corredor Económico del Bienestar en Jalisco, Adilene Navarro Hernández, el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha y el director general de dicho consejo, Ramón González Figueroa.

El Consejo Regulador del Tequila informó que de enero a septiembre del 2024 se produjeron 383 millones de litros de dicha bebida, lo que representó una caída con respecto a los 496 millones de litros que se produjeron en el mismo período del 2023.