Entérate | ¿Abrirán los bancos el lunes 16 de marzo?

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales de las instituciones financieras suspenderán sus operaciones al público el lunes 16 de marzo.

"Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público en sus horarios tradicionales, aun cuando se trata de un día festivo", dijo el organismo.

La ABM recordó que lo anterior obedece a la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales del año pasado.

Recuerda que el próximo lunes será día de descanso obligatorio en México por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que si bien es oficialmente el 21 de marzo, la ley laboral permite mover el descanso al lunes previo para generar un fin de semana largo.

La ABM enfatizó a los usuarios que los bancos del país tienen a su disposición más de 66 mil cajeros automáticos y 60 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

"Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente", explicó la ABM.